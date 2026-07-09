nascar il cammino verso la chase continua ad atlanta

Notizia in breve

A Atlanta Motor Speedway si è svolta la ventesima gara della NASCAR Cup Series, quarta tappa in Georgia di questa stagione. La corsa ha visto numerosi piloti confrontarsi su un circuito caratterizzato da curve impegnative e rettilinei lunghi. La competizione è stata molto combattuta, con vari sorpassi e cambi di posizione fino alla bandiera a scacchi. La gara ha segnato un passo importante nel percorso verso la fase finale della stagione.