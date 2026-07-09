NASCAR il cammino verso la Chase continua ad Atlanta
A Atlanta Motor Speedway si è svolta la ventesima gara della NASCAR Cup Series, quarta tappa in Georgia di questa stagione. La corsa ha visto numerosi piloti confrontarsi su un circuito caratterizzato da curve impegnative e rettilinei lunghi. La competizione è stata molto combattuta, con vari sorpassi e cambi di posizione fino alla bandiera a scacchi. La gara ha segnato un passo importante nel percorso verso la fase finale della stagione.
L’estate della NASCAR Cup Series continua presso l’Atlanta Motor Speedway, ventesima competizione della regular season. Per la seconda volta quest’anno la serie americana riservata alle stock car si sposta in Georgia per un nuovo avvincente appuntamento. La nuova conformazione del catino di Newton regala una chance ai vari protagonisti, un vero e proprio ‘Jolly’ per racimolare più punti possibili a poche settimane dalla fase più importante del campionato. William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e Joey Logano (Team Penske Ford #22) vantano un successo a testa ad Atlanta, mentre sono due le affermazioni per Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9). 🔗 Leggi su Oasport.it
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