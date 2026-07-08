inter women il programma ufficiale delle amichevoli estive della preseason

L'Inter Women ha annunciato il calendario delle amichevoli estive come parte della preparazione pre-stagionale. Le partite sono state programmate in vista dei prossimi impegni ufficiali. La squadra sta intensificando gli allenamenti in questa fase, con l’obiettivo di arrivare pronta alla stagione. La preparazione si concentra su diverse sfide amichevoli, senza indicazioni su date o avversari specifici. La squadra si sta preparando per affrontare con continuità le competizioni ufficiali in programma.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La preparazione estiva delle nerazzurre entra nel vivo in vista dei prossimi impegni ufficiali della stagione. In attesa del debutto nella Women’s Cup, che farà da anteprima al campionato di Serie A, il club milanese ha definito un calendario di test amichevoli internazionali di alto livello per monitorare lo stato di forma della squadra. Il calendario completo della preseason delle nerazzurre. Come comunicato ufficialmente dal sito del club nerazzurro, la selezione femminile affronterà quattro test significativi tra luglio e agosto. Il percorso inizierà in Svizzera e si concluderà con una prestigiosa sfida in Inghilterra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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