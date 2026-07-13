Oggi si tiene un incontro tra il presidente del Napoli e l'agente di Antonio Vergara, giovane talento campano del 2003. Vergara è oggetto di interesse di cinque club europei, mentre il Napoli sta preparando un rinnovo contrattuale per il calciatore. La trattativa riguarda il futuro del giocatore, che al momento è sotto contratto con il club partenopeo. Nessuna decisione è stata ancora comunicata ufficialmente.

Antonio Vergara al centro del negoziato tra De Laurentiis e Giuffredi: il talento campano classe 2003 è conteso da cinque club europei e il Napoli prepara il rinnovo difensivo. Vergara, la guerra dei cinque club: Atalanta, Roma, Como, Bournemouth e Tottenham. Il summit fissato per oggi pomeriggio alle 16 tra il presidente e l’agente Mario Giuffredi affronta una situazione critica sul mercato. Antonio Vergara non è più un affare interno: secondo Tuttosport, cinque società hanno già manifestato interesse concreto per il giovane azzurro. Dalla Serie A spingono Atalanta, Roma e Como. Dall’estero arrivano le mosse di Bournemouth e Tottenham, che non stanno semplicemente guardando ma stanno preparando proposte economiche serie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, summit in giornata tra De Laurentiis e Giuffredi: cosa succederà con Vergara

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