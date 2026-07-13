Il Napoli ha convocato un nuovo incontro per negoziare il rinnovo del contratto di Antonio Vergara, considerato un giovane talento della squadra. Il presidente del club ha espresso l’intenzione di prolungare l’accordo con il giocatore, che attualmente ha un contratto in scadenza. La trattativa riguarda anche eventuali clausole e condizioni economiche. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui termini dell’accordo o sulle tempistiche.

Il Napoli è pronto a riaprire il tavolo per il rinnovo di Antonio Vergara, uno dei giovani simbolo del nuovo progetto tecnico azzurro. Davide Palliggiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che oggi andrà in scena un nuovo incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi con l’obiettivo di superare lo stallo emerso nel precedente confronto e trovare un’intesa definitiva. Davide Palliggiano del Corriere dello Sport evidenzia come la trattativa rappresenti un’eccezione rispetto alle abitudini del club, considerando che il centrocampista aveva già rinnovato il proprio contratto fino al 2030 appena lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, nuovo summit per il rinnovo di Vergara: De Laurentiis vuole blindare il talento azzurro”

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