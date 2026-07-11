Lunedì si terrà un nuovo incontro tra il presidente della squadra e l'agente di Vergara, Mario Giuffredi. La discussione riguarda il rinnovo del contratto del giovane calciatore azzurro. Secondo quanto riferito, anche l'allenatore sarà presente alla riunione. La trattativa si ripresenta dopo le precedenti interlocuzioni tra le parti.

La telenovela sul rinnovo di Vergara ha una nuova data: lunedì. Come racconta il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi — agente, tra gli altri, di Antonio Vergara — si incontreranno di nuovo per discutere il prolungamento del talento azzurro. Un appuntamento necessario dopo che la trattativa si era arenata mercoledì, con le parti che non avevano trovato l’accordo a un passo dal raduno. Vergara, il rinnovo alla vigilia della presentazione di Allegri. Il timing non è casuale. Il summit andrà in scena proprio alla vigilia della presentazione di Massimiliano Allegri, l’allenatore che sul ragazzo cresciuto in casa ed esploso la scorsa stagione vuole puntare forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara, lunedì il nuovo faccia a faccia: De Laurentiis e Giuffredi riprovano col rinnovo (e Allegri fa il tifo)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli a un passo dalla Champions, poi il nodo?Conte: il futuro passa dal faccia a faccia con De LaurentiisIl Napoli è vicino a qualificarsi per la Champions League, ma sul tavolo ci sono ancora questioni legate alla gestione della squadra.

Conte Napoli, faccia a faccia con De Laurentiis soltanto dopo la Champions: occhio alla rifondazione in vistaDopo la conclusione della Champions League, l'allenatore del Napoli ha incontrato il presidente della squadra per discutere del futuro.

Temi più discussi: VERGARA-NAPOLI, RINNOVO IN ARRIVO: PRONTO UN NUOVO CONTRATTO OLTRE IL 2030; NAPOLI, FIDUCIA TOTALE IN VERGARA: IN ARRIVO MAXI RINNOVO CON AUMENTO DELL'INGAGGIO; Vergara, lunedì il nuovo faccia a faccia: De Laurentiis e Giuffredi riprovano col rinnovo (e Allegri fa il tifo); Rinnovo Vergara, il Napoli insiste: lunedì l'incontro decisivo con l'agente.

CDS - Vergara potrebbe giocare con il Napoli oltre il 2030, per lui è pronto un nuovo accordoIl giovane Vergara è stato senza dubbio una sorpresa dell'ultimo campionato e le sue qualità in campo hanno attirato l'attenzione di alcuni club. Tra questi anche il Como che lo aveva messo nel suo mi ... napolimagazine.com

Altro ko nella rosa del Napoli: fascite plantare per Vergara, lunedì i controlli. Le ultimeAltra tegola per il Napoli di Antonio Conte, ieri vittorioso al Maradona per 2-1 contro il Torino nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A. Il tecnico, dopo 45 minuti di gioco, si è trovato infatti ... tuttomercatoweb.com