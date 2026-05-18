Napoli prof di musica arrestato per abusi | ‘Violenze sessuali su allieve minorenni’
Un insegnante di musica di 66 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su allieve minorenni. L’arresto è stato possibile grazie a intercettazioni audio e video che hanno documentato le violenze. Gli agenti sono intervenuti in flagranza di reato, assicurando l’uomo alla giustizia. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale e tra le famiglie delle giovani coinvolte. Le indagini proseguono per verificare eventuali altre vittime e dettagli sulla vicenda.
Grazie ad intercettazioni audio-video gli agenti sono riusciti ad arrestare il 66enne in flagranza di reato. Le vittime confermate al momento avrebbero 14, 15 e 16 anni Delle lezioni di musica private si sarebbero trasformate in un vero e proprio incubo ad occhi aperti per delle giovanissime allieve. E’ in unascuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, che un insegnante di 66 anni avrebbe abusato di alcune sue allieveminorenni. La notizia è stata resa nota solo oggi dalla Procura di Napoli, ma l’arresto è avvenuto lo scorso 8 maggio, dopo che, grazie ad un’importante indagine investigativa,gli agenti sono riusciti ad arrestare il 66enne in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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