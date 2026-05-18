Napoli prof di musica arrestato per abusi | ‘Violenze sessuali su allieve minorenni’

Un insegnante di musica di 66 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su allieve minorenni. L’arresto è stato possibile grazie a intercettazioni audio e video che hanno documentato le violenze. Gli agenti sono intervenuti in flagranza di reato, assicurando l’uomo alla giustizia. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale e tra le famiglie delle giovani coinvolte. Le indagini proseguono per verificare eventuali altre vittime e dettagli sulla vicenda.

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