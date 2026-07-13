Offre denaro a minorenni in cambio di sesso | 47enne arrestato a Napoli

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver offerto denaro a minorenni in cambio di rapporti sessuali. L’indagine ha portato al suo fermo per tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti in famiglia aggravati. Le forze dell’ordine hanno eseguito un'operazione che ha portato al suo arresto.

L'uomo deve rispondere di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti in famiglia aggravati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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