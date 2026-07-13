Napoli non solo Vergara | Di Lorenzo prolunga fino al 2029

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2029. La firma è avvenuta durante un incontro tra il presidente e il rappresentante del giocatore, che si è svolto nel primo pomeriggio. La trattativa si è concentrata anche sul prolungamento di altri contratti, ma Di Lorenzo è stato l’unico a firmare in questa occasione. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo senza ulteriori dettagli.

L’incontro di questo primo pomeriggio tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi non avrà protagonista il solo Antonio Vergara, ma anche il capitano del Napoli: Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli vuole allungare il contratto di Di Lorenzo fino al 2029. Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto della volontà del club partenopeo di allungare di un altro anno il contratto del laterale destro. Giovanni Di Lorenzo dovrebbe dunque rinnovare fino al 2029. Questo prolungamento di contratto sanscisce ancora di più il legame tra l’ex Empoli ed il Napoli. Basti pensare che Di Lorenzo è il capitano dei due scudetti vinti tra il 2023 ed il 2025. Il club azzurro punta sul laterale che, però, ha bisogno di un sostituto, visto il probabilissimo addio di Mazzocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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