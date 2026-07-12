venezia coach stroppa prolunga fino al 2029

Il Venezia FC ha annunciato la proroga del contratto del tecnico fino al 2029. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa, in cui è stato confermato il mantenimento della guida tecnica. La società intende proseguire con la stessa guida per il futuro immediato. La conferma arriva dopo un periodo di discussioni e valutazioni interne. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini economici dell’accordo.

Il Venezia FC riparte dalla continuità. Il club arancioneroverde ha ufficializzato oggi, nel corso di una conferenza stampa con il tecnico, alla vigilia della partenza per il ritiro di Falcade, il rinnovo del contratto dell'allenatore Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029, con opzione automatica per un'ulteriore stagione al raggiungimento di determinati obiettivi. Stroppa, arrivato nell'estate scorsa, ha riportato i lagunari in Serie A vincendo il campionato di Serie B. Il prolungamento si inserisce nel nuovo corso della società guidata dalla presidente Francesca Bodie e dal co-presidente del Comitato operativo, il padre Tim Leiweke, entrati nell'azionariato grazie a un investimento promosso anche dal comproprietario Drake nell'ambito di una raccolta di capitali da 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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