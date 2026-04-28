Dopo i recuperi di Di Lorenzo e Vergara, il Napoli potrà contare su quasi tutti i suoi giocatori. La squadra sarà al completo soltanto alla fine della stagione, quando anche gli ultimi infortunati torneranno in campo. Fino ad allora, i tecnici dovranno gestire le assenze e pianificare le partite con le risorse disponibili. La rosa si avvicina alla sua configurazione definitiva, ma non ancora completamente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Solo alla fine, l’organico è (quasi) tutto a disposizione. Eppure, il Napoli è secondo. Il clima inquieto delle polemiche arbitrali continua a scuotere il panorama calcistico, ma nel silenzio di Castel Volturno, Antonio Conte sta per ricevere il dono che ha inseguito per tutta la stagione: la rosa quasi al completo. Proprio ora, mentre si prepara per la trasferta di Como — un match che potrebbe rivelarsi cruciale per la qualificazione all’Europa che conta — il Napoli si scopre finalmente “intero”. Guardando la classifica, il risultato è a dir poco sorprendente: il Napoli occupa il secondo posto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Di Lorenzo e Vergara rientrano: Napoli completo solo a fine stagione.

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