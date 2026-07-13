Il giorno di Max. Massimiliano Allegri è atteso a Napoli in tarda mattinata. Nel pomeriggio sarà a Castel Volturno, visiterà la casa del Napoli. Domani alle 11.15 è in programma la conferenza di presentazione al San Carlo in compagnia ovviamente di Aurelio De Laurentiis che probabilmente senza più Conte tornerà a parlare (non sappiamo quanto, speriamo poco). Poi da venerdì il Napoli andrà in ritiro a Dimaro, partiranno con lui più di trenta calciatori. L’organico è extra-large. Max arriva a Napoli da sconosciuto. Napoli non sa chi sia. Ne ha solo sentito parlare. Sa di lui quel che di lui si dice. Un po’ come quello che accade coi napoletani, quello che è accaduto per decenni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli non conosce Allegri, conosce quel che dicono di lui. E Napoli sa quanto siano manipolatorie le narrazioni

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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