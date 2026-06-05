Volantini anonimi? Chi mi conosce sa che non è il mio stile

Due candidati sindaco si sfideranno al ballottaggio dopo che uno dei tre iniziali ha rinunciato. I candidati rimasti sono Franco Ennio e Stefano Peraro, mentre Fabio Conte non parteciperà alla seconda fase. Nel frattempo, uno dei candidati ha negato di aver distribuito volantini anonimi, affermando che non è nel suo stile. La campagna elettorale si avvicina alla conclusione con tensioni tra i candidati.

Veleni a Monselice in vista del rush finale. Dei tre candidati sindaco, Fabio Conte, Franco Ennio e Stefano Peraro, ne sono rimasti due, Peraro ed Ennio che si giocheranno la poltrona al ballottaggio. Come spesso accade in queste dispute, non mancano sgambetti e screzi. L'ultima novità in ordine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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