Alle 13.30, l'allenatore è arrivato all'aeroporto di Capodichino, evitando i pochi curiosi presenti all'esterno. Dopo l'atterraggio, si è diretto verso la città, segnando l'inizio di un lungo periodo di trasferimenti futuri. La sua presenza in città rappresenta il primo di numerosi spostamenti previsti nei prossimi mesi, con voli programmati tra la sua residenza e Napoli.

Ha messo piede in città alle 13.30, Massimiliano Allegri. Dribblando i pochi curiosi presenti all'esterno dell'aeroporto di Capodichino. Un viaggio verso Napoli che è stato il primo di tanti aerei che prenderà nei prossimi mesi da casa sua. Il nuovo allenatore del Napoli comincia ufficialmente oggi la vita azzurra. La seconda, per essere precisi. Max torna a Napoli da napoletano 28 anni dopo l'esperienza da calciatore e subito dopo lo sbarco ha raggiunto Castel Volturno. Lì già in attesa c'era parte dello staff azzurro: quella di oggi sarà una prima giornata di lavoro per tutti, arriveranno i primi convocati per Dimaro per dare il via alla giornata di test e lavori fisici ma è da domani che i top sono attesi a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli, Max Allegri è arrivato in città: inizia la vita da napoletano

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