Napoli la formazione di Max Allegri | 4-5 innesti da 70-80 milioni tra titolari e panchina

Il Napoli ha annunciato l’ingaggio di Max Allegri come nuovo allenatore. La società ha previsto un investimento di circa 70-80 milioni di euro per rinforzare la rosa con quattro o cinque nuovi giocatori, destinati a ruoli di titolari e riserve. L’accordo con Allegri segue un periodo di negoziazioni e si inserisce in un progetto di rinnovamento della squadra.

L’era di Massimiliano Allegri al Napoli è pronta a cominciare. Dopo giorni di riflessioni e contatti serrati, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la guida della squadra azzurra per aprire un nuovo ciclo dopo Antonio Conte. Una scelta forte, maturata nelle ultime ore, con il presidente convinto dall’esperienza e dalla capacità di Allegri di gestire un gruppo ricco di qualità e personalità. La possibile idea tattica di Allegri sarebbe un 3-5-2 molto equilibrato ma allo stesso tempo tecnico e offensivo. In porta spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal trio composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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