Napoli colloqui positivi per i rinnovi di Di Lorenzo e Vergara

Da ilnapolista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si sono svolti colloqui tra il presidente del Napoli e l’agente di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara riguardo ai rinnovi di contratto dei due calciatori. È stato confermato che i discorsi sono stati positivi. I rappresentanti hanno discusso delle condizioni contrattuali e delle possibili modalità di rinnovo. Non sono stati divulgati dettagli specifici sui termini degli accordi o sui tempi previsti per la conclusione delle trattative.

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Oggi c’è stato il summit tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, in merito ai rinnovi di contratto dei due giocatori. I rinnovi di Vergara e Di Lorenzo, la situazione. Come riportato da Nicolò Schira su X: Accordo di principio tra Napoli e Antonio Vergara per il prolungamento del contratto con un aumento dello stipendio. Colloqui positivi anche per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Excl. – Agreement in principle between #Napoli and Antonio #Vergara for the contract extension with an increase in salary. Positive talks also for Giovanni #DiLorenzo ’s renewal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026 Ricordiamo che per quanto riguarda Di Lorenzo, il rinnovo è fino al 2029, mentre per Vergara fino al 2031. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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