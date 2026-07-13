Napoli-choc sub muore durante l' immersione | il mistero delle ferite in testa

Un sub di 54 anni è morto durante un'immersione a Marina di Puolo. Il suo corpo è stato trovato senza vita sul fondale marino, con numerose ferite alla testa. L’uomo si era immerso nel mare e non è più tornato a galla. La scoperta è avvenuta nella mattina di ieri, domenica 12 luglio. Le ferite alla testa hanno sollevato interrogativi sulle cause del decesso, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabilità o incidenti.

Si è immerso nel mare di Marina di Puolo e non è più tornato a galla. Il corpo di Luigi Belardo, sub di 54 anni, è stato ritrovato senza vita e con diverse ferite alla testa nella mattinata di ieri, domenica 12 luglio, sul fondale marino della località situata nel comune di Massa Lubrense. L'uomo stava svolgendo un'escursione insieme ad alcuni amici, i quali, non vedendolo risalire nei tempi stabiliti, hanno deciso di allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e quelli della sezione sorrentina della Guardia Costiera, che non hanno potuto fare altro che recuperare la salma del 54enne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Sub di 54 anni impegnato in immersione a Marina di Puolo di Sorrento ritrovato morto

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