Il Napoli valuta il futuro di David Neres, con l’ipotesi di un possibile ballottaggio con un altro attaccante. La situazione del giocatore brasiliano, arrivato questa stagione, resta incerta e potrebbe portare a una decisione tra le due opzioni. Nessuna conferma ufficiale è stata data, e le trattative sembrano ancora in fase di valutazione. La società attende sviluppi prima di definire il ruolo di Neres nella squadra per la prossima stagione.

Napoli, 13 luglio 2026 - Le mille vite al Napoli di David Neres: non è il titolo di un film o di una serie tv, bensì di una saga che potrebbe presto vivere un'altra puntata, con tanto di colpo di scena. La storia di Neres al Napoli. Sbarcato nel capoluogo campano ad agosto 2024 dietro pagamento di 28 milioni più 2 milioni di bonus al Benfica, in azzurro il brasiliano ha attraversato parabole di ogni verso. Proprio l'alto costo di acquisto, tra l'altro per un giocatore neanche più tanto giovane, ha di fatto fin dall'inizio appesantito ogni giudizio su Neres, già conosciuto nelle sue precedenti esperienze per i pregi, in particolare una velocità devastante nello scatto, ma anche per i difetti, con una discontinuità endemica da abbinare alla tendenza a incappare in problemi fisici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sport.quotidiano.net - Napoli, anche Neres in bilico? L'ipotesi di un ballottaggio con Lang

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zeballos-Napoli, Lang o Neres possono diventare di troppoL’arrivo di Exequiel Zeballos potrebbe creare problemi di rotazione nell’attacco del Napoli.

Alisson Santos , Neres e torna Lang: il modulo di Allegri al Napoli, troppi esterni per il 3-5-2Massimiliano Allegri è il candidato principale per allenare il Napoli, ma l’annuncio ufficiale è sospeso in attesa di una risoluzione burocratica con...

Temi più discussi: David Neres può lasciare il Napoli ad una condizione: la situazione; Napoli, da Lang a Neres: Allegri vuole mettere le ali, chi sono gli toccabili per Max; NAPOLI, FUTURO NERES IN BILICO: ALLEGRI VALUTERÀ IL BRASILIANO IN RITIRO; Infortuni Napoli, Come Stanno Davvero Anguissa, Di Lorenzo, De Bruyne, Neres E McTominay Uva Lacrosse (R8Cc600JLk).

Faida di camorra, i rapinatori di David Neres arrestati per tentato omicidio - Sono due uomini del clan Iadonisi: il 1° marzo 2024 la sparatoria a Fuorigrotta, il 1° settembre portarono via un orologio all'esterno del Napoli @TgrRai x.com

Napoli, is Neres also in the balance? The possibility of a runoff with LangThe variable could be the possible purchase of Zeballos: if so, the external department will have to be thinned out and the Brazilian is also at risk despite a dream month between November and Decembe ... sport.quotidiano.net

Napoli, Zeballos entra ma esce qualcuno: Noa Lang e David Neres sulla graticolaL'arrivo di Exequiel Zeballos al Napoli rischia di scombinare gli equilibri sulle fasce offensive: il club ne ha già quattro tra destra e sinistra (David Neres, Matteo Politano, Alisson Santos e Noa L ... tuttomercatoweb.com