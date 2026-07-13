Napoli 14enne accoltellato resta grave ma vigile Presidente Municipalità 8 | Rafforzare servizi sociali

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato all’addome sabato sera e si trova ancora in prognosi riservata, ma risponde alle domande e si trova in condizioni di vigilanza. La Questura di Napoli ha confermato che non è in pericolo di vita. Il presidente di un quartiere ha annunciato l’intenzione di rafforzare i servizi sociali nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Resta in prognosi riservata il 14enne accoltellato all’addome sabato sera, ma è vigile e risponde alle domande. Confermando la diagnosi iniziale, dalla Questura di Napoli precisano che non è considerato in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini del Commissariato ps Arenella. La Polizia di Stato sta anzitutto vagliando la versione del ragazzino. Secondo la vittima, sarebbe stato ferito in piazza Giovanni Paolo II a Scampia, in un’aggressione a scopo di rapina. L’autore del ferimento gli avrebbe infatti sottratto il cellulare. Sulla vicenda interviene un post social di Nicola Nardella, presidente della Municipalità 8. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli, minorenne accoltellato in piazza Municipio: come sta ora

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