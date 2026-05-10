Accoltellato in piazza Municipio a Napoli in una lite per una ragazza grave 14enne ferito | aggressore fermato

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Napoli, dove un giovane di 14 anni è stato ferito con un coltello durante una lite tra minori, nata apparentemente per una ragazza. L'aggressore, anch’egli minorenne, è stato arrestato poco dopo. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo fine alla rissa e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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