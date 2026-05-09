A Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in piazza Municipio e si trova in condizioni critiche all’ospedale Vecchio Pellegrini. Un quindicenne è stato fermato dalle forze dell’ordine in relazione all’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini. Da quanto si apprende, l’aggressione si è verificata nei pressi dell’ingresso del fast food Mc Donald’s. Il ragazzino sarebbe stato colpito da più fendenti all’addome. I soccorsi sono stati allertati subito, e il 14enne è stato trasportato nel presidio sanitario. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Gli agenti hanno fermato un 15enne, presunto responsabile del ferimento. La sua posizione è adesso al vaglio della Procura dei minorenni, in attesa della convalida del fermo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enne

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