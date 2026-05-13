Il tennista italiano, attualmente al numero 11 del ranking mondiale, non prenderà parte al Roland Garros a causa di una lesione alla coscia. Lo stop lo costringerà a fermarsi per alcune settimane, rendendolo assente anche dall'ATP 500 di Amburgo. La lesione, diagnosticata recentemente, ha portato alla decisione di non partecipare al torneo di Parigi, uno dei più importanti del calendario tennistico.

Uno stop che costringerà il numero 11 al mondo alcune settimane di riposo e recupero e che non gli permetterà di partecipare all'Atp 500 di Amburgo e soprattutto al Roland Garros Il palcoscenico delRoland Garros non vedrà Lorenzo Musetti. Dopo il problema alla coscia sinistra accusato agliInternazionali d’Italiae con cui l’azzurro ha dovuto convivereneimatch contro Cerundoloprima e Ruud poi, si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale. Uno stop che costringerà il numero 11 al mondo alcune settimane di riposo e recupero. Per questo motivo Musetti non parteciperà all’Atp 500 di Amburgo e, soprattutto, al Roland Garros che scatterà a Parigi il prossimo 24 maggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Musetti non parteciperà al Roland Garros per una lesione alla coscia

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