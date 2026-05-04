Alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2026, Lorenzo Musetti ha dichiarato di affrontare il torneo con maggiore serenità, puntando a divertirsi in campo. Rispetto alla scorsa stagione, il tennista italiano ha adottato un atteggiamento diverso, consapevole che le sue ultime prestazioni potrebbero influenzare il suo posizionamento nella classifica mondiale in vista del Roland Garros. La sua partecipazione si inserisce nel quadro delle principali competizioni di questa parte della stagione.

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2026, Lorenzo Musetti si presenta con uno spirito diverso rispetto alla scorsa stagione, consapevole che il suo percorso recente potrebbe incidere anche sulla permanenza nella top-10 in vista del Roland Garros. Il tennista azzurro non nasconde un approccio più leggero: “ Le aspettative oggi a Roma sono inferiori rispetto all’anno scorso, perché non ho avuto i risultati della passata stagione “, ha raccontato in conferenza stampa Musetti (fonte: ANSA). Un cambio di prospettiva che si riflette anche nell’atteggiamento con cui affronterà il torneo: “ Vivrò questi Internazionali con più serenità ed entrerò in campo per divertirmi, che è un qualcosa che ultimamente mi sta mancando “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo”

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Si parla di: Internazionali, Musetti: A Roma più serenità, voglio divertirmi e sentire il pubblico.

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