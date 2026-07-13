Multe per eccesso di velocità Incassati meno di 3mila euro

Tra i conducenti multati per eccesso di velocità, sono stati incassati meno di 3.000 euro. Le sanzioni sono state applicate a chi ha superato i limiti di velocità, mentre altri hanno rallentato appena visto l’autovelox o hanno continuato a guidare a velocità elevata. I dati ufficiali mostrano che le multe raccolte sono inferiori a questa cifra, evidenziando una differenza tra comportamenti e sanzioni.

Tra chi rallenta appena scorge un autovelox e chi continua a viaggiare con il piede pesante sull’acceleratore, i numeri raccontano una storia ben precisa. Nel 2025 i comuni marchigiani hanno incassato oltre 7,8 milioni di euro grazie alle multe per eccesso di velocità, ma nella provincia di Macerata emergono realtà molto diverse tra loro. Da una parte San Severino e Recanati, entrambe nella top 10 regionale, dall’altra il capoluogo Macerata, che registra invece uno degli incassi più contenuti delle Marche. L’analisi, realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni italiani, colloca il primo comune all’ottavo posto della graduatoria regionale con 450. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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