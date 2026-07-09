A Firenze si corre troppo | è campione d' Italia di multe per eccesso di velocità

A Firenze nel 2025 sono state comminate il maggior numero di multe per eccesso di velocità in Italia, con un conseguente incasso record. L’analisi di Facile rivela che la città ha superato gli altri comuni in termini di multe pagate per infrazioni legate alla velocità. La cifra totale incassata supera quella di tutte le altre località del paese, rendendo Firenze la città con il più alto gettito derivato da questa tipologia di sanzioni nel 2025.

Firenze campione d'Italia, non per meriti sportivi, ma come Comune che nel 2025 ha incassato di più dalle multe comminate per eccesso di velocità: è quanto emerge dall'analisi di Facile.it. Il capoluogo toscano per le multe con autovelox fissi, mobili e altri dispositivi di rilevazione ha incassato 19.718.932 euro; staccatissime Bologna e Milano, rispettivamente con 9.214.556 e 6.948.884 euro; fuori dal podio Padova con 5.725.268 che valgono la medaglia di legno. Seguono Genova (4.883.831 euro), Palermo (4.226.650 euro), Ravenna (3.984.320 euro), Modena (3.382.592 euro), Treviso (2.888.105 euro) e Venezia (2.660.520 euro). Roma si posiziona solo al dodicesimo posto tra le città capoluogo di provincia, con un incasso di 2. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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A Firenze si corre troppo: è campione d'Italia di multe per eccesso di velocitàGli autovelox nel capoluogo toscano hanno incassato 19.718.932 euro. Staccatissime Bologna e Milano, seconda e teza rispettivamente con 9.214.556 e 6.948.884 euro ... corrierefiorentino.corriere.it