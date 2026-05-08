Ztl e velocità multe per 74 milioni Marciapiedi strade vigili e autovelox Ecco come si spenderà il tesoretto
In un anno, le multe elevate per eccesso di velocità e infrazioni nelle zone a traffico limitato hanno raggiunto i 74 milioni di euro. Le sanzioni sono state accumulate grazie a controlli con autovelox, pattuglie di vigili e telecamere installate su marciapiedi e strade cittadine. La somma così raccolta sarà destinata a interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture della città.
di Antonio Passanese FIRENZE Settantaquattro milioni di euro in un anno. È questa la cifra incassata nel 2025 da Palazzo Vecchio attraverso le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, di cui più dell’80% fatte a non fiorentini e per la maggior parte per violazioni della ZTL, delle corsie preferenziali, delle regole sulla sosta o per eccesso di velocità o non rispetto dei semafori. Nel dettaglio, 54 milioni derivano dalle multe ordinarie e altri 19,7 milioni dagli accertamenti per il superamento dei limiti di velocità. Un dato in crescita: 13 milioni in più rispetto al 2024, numeri su cui pesano anche gli aumenti di importo delle multe previsti dal nuovo Codice della Strada.🔗 Leggi su Lanazione.it
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