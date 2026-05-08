Ztl e velocità multe per 74 milioni Marciapiedi strade vigili e autovelox Ecco come si spenderà il tesoretto

In un anno, le multe elevate per eccesso di velocità e infrazioni nelle zone a traffico limitato hanno raggiunto i 74 milioni di euro. Le sanzioni sono state accumulate grazie a controlli con autovelox, pattuglie di vigili e telecamere installate su marciapiedi e strade cittadine. La somma così raccolta sarà destinata a interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture della città.

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di Antonio Passanese FIRENZE Settantaquattro milioni di euro in un anno. È questa la cifra incassata nel 2025 da Palazzo Vecchio attraverso le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, di cui più dell’80% fatte a non fiorentini e per la maggior parte per violazioni della ZTL, delle corsie preferenziali, delle regole sulla sosta o per eccesso di velocità o non rispetto dei semafori. Nel dettaglio, 54 milioni derivano dalle multe ordinarie e altri 19,7 milioni dagli accertamenti per il superamento dei limiti di velocità. Un dato in crescita: 13 milioni in più rispetto al 2024, numeri su cui pesano anche gli aumenti di importo delle multe previsti dal nuovo Codice della Strada.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ztl e velocità, multe per 74 milioni. Marciapiedi, strade, vigili e autovelox. Ecco come si spenderà il tesoretto Notizie correlate Leggi anche: Velocità sull’Asse, scatta l’autovelox. Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euro Autovelox e multe, a Fano oltre 4 milioni nel 2025: ecco dove vanno i soldiFano (Pesaro e Urbino) 1 maggio 2026 - Più di quattro milioni di euro tra multe ordinarie e sanzioni per eccesso di velocità. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ztl e velocità, multe per 74 milioni. Marciapiedi, strade, vigili e autovelox. Ecco come si spenderà il tesoretto; Sanzioni stradali, quasi 700mila euro accertati a marzo. Resta il nodo autovelox; Con l'auto al parco: ogni giorno più di tre multe nelle aree verdi della città; Autovelox spenti: Perso un terzo degli incassi. Ztl e velocità, multe per 74 milioni. Marciapiedi, strade, vigili e autovelox. Ecco come si spenderà il tesorettoL’80% delle contravvenzioni ai turisti per sosta, eccesso di velocità, corsie preferenziali e passaggi in centro ... lanazione.it A Roma sosta vietata, violazioni della Ztl e alta velocità: record di multeQuasi 230mila multe per divieto di sosta nel 2025 soltanto in centro e ai Parioli. In pratica 630 contravvenzioni al giorno in due municipi (I e II) dove l’anno scorso si è concentrato circa il dieci ... roma.corriere.it Tgs. . Mondello gioca d'anticipo: ztl serale e isola pedonale. Provvedimenti in vigore da domani e fino al 30 settembre. Servizio di Davide Ferrara - facebook.com facebook Istituzione della ZTL di via Ferdinando Russo e attivazione in pre-esercizio del varco telematico di controllo degli accessi Dal 4 maggio 2026, dalle 7:00 alle 19:00 divieto di transito veicolare divieto di sosta Leggi i dettagli sul sito ow.ly/X3VW50YSiuw x.com