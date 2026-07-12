La Juventus valuta il futuro di Muharemovic, con una possibile cessione alla Premier League. La squadra si è radunata senza nuove acquisizioni, tranne l’arrivo di Ekhator. Il direttore sportivo ha indicato una scadenza per avviare le operazioni di mercato, ma finora non ci sono state decisioni ufficiali. Se la cessione dovesse concretizzarsi, la società potrebbe puntare su difensori come Lucumi e Tomori.

Settimana decisiva per il futuro di Muharemovic. La Juve si ritrova al raduno senza alcuna novità sostanziale (a parte Ekhator) e Carnevali ha fissato una scadenza per dare il via alle prime mosse sul mercato. Le richieste di Spalletti sono chiare da tempo: le priorità assolute sono un portiere d’esperienza e un centravanti di livello europeo. Ma i lavori alla Continassa per il momento sono bloccati a causa di una serie di giocatori fuori dal progetto che devono partire: la maggior parte ha ingaggi piuttosto alti e pesa sul bilancio al punto da ridurre al minimo le possibilità di vendita. In questo scenario, la carta Muharemovic può cambiare finalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, che si fa con Muharemovic? Se va in Premier ecco Lucumi e Tomori

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