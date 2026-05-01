Incendio sul Monte Faeta | oltre 3mila evacuati 700 ettari di bosco in fiamme | Video

Un vasto incendio si è sviluppato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nella provincia di Lucca, e ha continuato a propagarsi senza sosta. Le fiamme hanno interessato oltre 700 ettari di bosco e hanno portato all’evacuazione di più di 3.000 persone. L’incendio ha raggiunto anche il versante pisano, avvicinandosi alla frazione di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, provincia di Lucca, che ha raggiunto anche il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). Nella notte tra giovedì e venerdì 1 maggio sono state evacuate oltre 3mila persone “in via precauzionale” a causa del “forte vento”, come ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nel frattempo le squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno continuato a fronteggiare il fuoco: al pomeriggio di oggi, il perimetro del rogo sul Monte Faeta risulta attualmente contenuto per circa il 70%, con l’obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di sabato 2 maggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video Notizie correlate Leggi anche: Incendio sul Monte Faeta, 3mila persone evacuate: in fiamme 800 ettari Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: 3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e strade chiuse Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza. Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | VideoNon si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, provincia di Lucca, che ha raggiunto anche il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme ( ... ilfattoquotidiano.it Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%In fiamme 800 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un'area p ... rainews.it AGGIORNAMENTO MONTE FAETA La causa del rogo potrebbe essere stata l'abbruciamento sul versante lucchese di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato, al quale è poi sfuggito il controllo delle fiamme - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni per più di tremila persone. In fiamme 800 ettari di bosco x.com