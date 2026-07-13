Mps Cimbri | L' offerta di Intesa ha un forte razionale industriale e finanziario

Intesa Sanpaolo ha annunciato di aver presentato un’offerta per l’acquisto di Monte dei Paschi di Siena. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante, l’operazione ha un forte razionale industriale e un buon apporto finanziario per gli investitori. La proposta riguarda una possibile acquisizione, ma non sono stati forniti dettagli sui termini dell’offerta o sui tempi di eventuali sviluppi. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

(LaPresse) L’operazione di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena «ha un grande razionale industriale e un ottimo apporto finanziario per gli investitori». Lo ha dichiarato il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, a margine dell’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario, a Milano. Secondo Cimbri, si tratta di un’operazione di mercato il cui esito dipenderà esclusivamente dagli investitori: «Se al mercato piace andrà in porto, se non piace ce ne saranno altre». Il presidente di Unipol ha inoltre confermato di essere in contatto con l’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, definendolo «un bravissimo manager». Sulle valutazioni espresse dal numero uno di Montepaschi sul valore della banca, Cimbri ha commentato con una battuta: «È ovvio, è l’amministratore di casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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