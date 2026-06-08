Carlo Cimbri, presidente di Unipol, ha illustrato a Milano il progetto strategico della società finanziaria del gruppo assicurativo, in seguito all’Offerta pubblica di acquisto promossa da Intesa Sanpaolo su Mps. Ha affermato che il rafforzamento dei gruppi italiani è positivo per il sistema finanziario. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani o sulle azioni future di Unipol riguardo a Mps.

Il presidente di Unipol Carlo Cimbri ha presentato a Milano, il progetto strategico della società finanziaria del gruppo Assicurativo bolognese a valle dell’Opas promossa da Intesa Sanpaolo su Mps. In caso di successo dell’operazione, nell’accordo tra Intesa e Unipol, che già controlla Bper, è prevista l’acquisizione di una banca operante con il marchio Monte dei Paschi, composta da 635 filiali e delle strutture necessarie a garantirne l’autonomia operativa. Le attività verrebbero successivamente integrate nel gruppo Bper. Il presidente Carlo Cimbri ha parlato di piena condivisione da parte del consiglio di amministrazione del gruppo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mps, Cimbri (Unipol): “Gruppo italiani più forti, bene per sistema finanziario”

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