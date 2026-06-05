Addio a Laurina Con la sua battaglia ha insegnato a tutti dignità e senso della vita il lutto nella contrada del Drago

È deceduta Laurina, nota per aver combattuto con determinazione. La sua battaglia ha ispirato molti e ha sottolineato valori come la dignità e il rispetto della vita. La notizia è stata comunicata da persone vicine alla famiglia. Il lutto ha coinvolto la comunità locale, che ricorda Laurina per il suo esempio. La cerimonia funebre si è svolta nella contrada del Drago, con la partecipazione di numerosi cittadini.

Siena, 5 giugno 2026 – “Bello, certo, essere in Piazza a luglio. Perché l’avevo promesso a Laurina e le parole si mantengono. Ora però bisogna finire il lavoro che abbiamo iniziato”. Le uniche parole del capitano del Drago Jacopo Gotti domenica dopo l’estrazione a sorte delle Contrade di luglio. La gioia sul volto, sì. Ma il suo (quasi) silenzio era stato eloquente. Laura Rosi, per tutti Laurina, aveva bisogno che la Contrada (e Siena ) le stessero vicine nella battaglia più dura contro cui nulla ha potuto la ’guerriera’ che aveva sfidato il male terribile, sconfiggendolo già una volta. Laura Rosi, 41 anni, la famiglia proprietaria dello storico albergo Chiusarelli e del ristorante ’Gli Orti Di San Domenico’ in attività fin dal 1870, si è spenta nella sua abitazione, ieri mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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