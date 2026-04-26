Lutto per Marco D’Amore l'attore piange il padre Marcello | Ho cercato per tutta la vita di somigliarti

L’attore ha annunciato sui social la scomparsa del padre, pubblicando un messaggio in cui esprime il suo dolore e il desiderio di somigliargli. La notizia ha suscitato molta partecipazione tra i fan e i seguaci, che hanno commentato con affetto e vicinanza. La perdita è stata comunicata ufficialmente poche ore fa, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze.