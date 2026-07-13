motogp promossi e bocciati gp germania 2026 italiani respinti in massa dal sachsenring

Al termine del Gran Premio di Germania al Sachsenring, si chiudono 11 weekend di MotoGP del 2026. La gara ha visto numerosi piloti italiani eliminati in modo consistente, con alcuni risultati negativi per gli italiani in gara. La competizione si inserisce nel primo quadrimestre del campionato, segnando un punto di verifica per le performance delle squadre e dei piloti. I risultati indicano una fase di valutazione per le prossime tappe stagionali.

Se il Mondiale di MotoGP fosse un anno scolastico, il Gran Premio di Germania rappresenterebbe la fine del primo quadrimestre. Difatti, con il Sachsenring, sono andati in archivio 11 weekend agonistici. Ne restano altrettanti da vivere da qui a fine stagione. Giunti alla metà del guado, chi sono i promossi e i bocciati della corsa tenutasi nel cuore dell’Europa? PROMOSSI. MARQUEZ Marc (Ducati) – Scontato come l’alba e il tramonto, noioso come una canzone degli Inti Illimani, implacabile come le tasse. Se non è infortunato eo non corre con un Ciao della Piaggio, al Sachsenring gli altri si battono per il secondo posto. “Ciao” lo ha detto lui a tutti i rivali ieri sera, nel momento di partire per le vacanze, mentre si stava mettendo i trofei del perfetto weekend tedesco in valigia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP, GP di Germania: l'intervistaPecco Bagnaia (Ducati) alla vigilia del weekend del Sachsenring

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