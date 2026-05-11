MotoGP promossi e bocciati GP Francia 2026 Jorge Martin torna a eccellere Francesco Bagnaia rimandato

Nel Gran Premio di Francia del 2026, Aprilia ha conquistato il primo podio completo nella classe regina, portando a casa tutte e tre le posizioni principali. Jorge Martin si è distinto come uno dei più veloci, mentre Francesco Bagnaia ha avuto una gara da dimenticare, rimanendo lontano dai primi posti. La corsa ha mostrato risultati contrastanti tra i piloti più attesi, con alcune conferme e altre sorprese rispetto alle aspettative.

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