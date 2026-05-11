MotoGP promossi e bocciati GP Francia 2026 Jorge Martin torna a eccellere Francesco Bagnaia rimandato
Nel Gran Premio di Francia del 2026, Aprilia ha conquistato il primo podio completo nella classe regina, portando a casa tutte e tre le posizioni principali. Jorge Martin si è distinto come uno dei più veloci, mentre Francesco Bagnaia ha avuto una gara da dimenticare, rimanendo lontano dai primi posti. La corsa ha mostrato risultati contrastanti tra i piloti più attesi, con alcune conferme e altre sorprese rispetto alle aspettative.
Il Gran Premio di Francia di MotoGP entrerà nella storia del Motomondiale come il primo in cui Aprilia è stata capace di monopolizzare il podio di una gara della classe regina. Non c’è neppure tempo di festeggiare, poiché si guarda in fretta e furia al prossimo appuntamento, in quanto al Montmelò si riparte già venerdì! Prima di occuparsi della Catalogna, è bene però fare un passo indietro e verificare promossi e bocciati di Le Mans. PROMOSSI. MARTIN Jorge (Aprilia) – La battuta più celebre pronunciata da Arnold Schwarzenegger nel film “Terminator” è “I’ll be back”, ossia “Tornerò”. La frase è diventata il tormentone dell’attore austriaco, che l’ha utilizzata a iosa in qualsiasi contesto.🔗 Leggi su Oasport.it
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