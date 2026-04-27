MotoGP i promossi e bocciati del GP di Spagna 2026 | bravi gli italiani l’asino è… lo spettacolo!

Il fine settimana del Gran Premio di Spagna di MotoGP si è concluso con le classifiche definitive. Gli italiani hanno ottenuto buoni risultati, mentre alcuni piloti non sono riusciti a mantenere le aspettative. Lo spettacolo in pista è stato caratterizzato da sorprese e momenti di tensione, con alcuni concorrenti che hanno concluso la gara in posizioni inattese. La corsa ha visto anche alcuni incidenti e cambi di posizione lungo il tracciato.

Il weekend del Gran Premio di Spagna di MotoGP è passato agli archivi. Con i motori spenti, ma i team e i piloti già volti al prossimo appuntamento (il GP di Francia di Le Mans, programmato dall’8 al 10 maggio), si può tornare su quanto accaduto a Jerez de la Frontera per separare il grano dal loglio. Chi sono i promossi e i bocciati dell’evento iberico? PROMOSSI. BEZZECCHI Marco (Aprilia) – Sabato cade, ma è in buona compagnia. Non è una giustificazione, però non gliene si può fare una colpa. Poi, domenica, viene battuto per la prima volta in questa stagione. Cionondimeno, alla fine della fiera, quello andaluso è un weekend da 20 punti. Più di quelli raccolti da Jorge Martin, Pedro Acosta e Marc Marquez! Dunque, va bene così.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, i promossi e bocciati del GP di Spagna 2026: bravi gli italiani, l’asino è… lo spettacolo! Notizie correlate Leggi anche: MotoGP, i promossi e bocciati del GP del Brasile 2026: Bezzecchi domina, Di Giannantonio lotta, Bagnaia crolla MotoGP, i promossi e bocciati del GP degli USA 2026: Bezzecchi da record, Martin c’è, Marc Marquez delude ancoraI PROMOSSI MARCO BEZZECCHI: che dire? Inizio di stagione clamoroso per il “Bezz”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGP, i promossi e bocciati del GP di Spagna 2026: bravi gli italiani, l’asino è… lo spettacolo!; MotoGP Jerez - Marquez lotta, cade, si rialza e vince!; MotoGp: Spagna, a Jerez i migliori promossi in Q2; Moto4 Italy Cup: il serbatoio di talenti del CIV con lo sguardo rivolto alla MotoGP. MotoGp: Spagna, a Jerez i migliori promossi in Q2Alex Marquez ha firmato il miglior tempo al termine delle prequalifiche del GP di Spagna, in programma nel fine settimana sul circuito di Jerez. In 1'35704 il pilota del team Gresini ha messo la sua ... ansa.it Gp Spagna, a Jerez i migliori promossi in Q2. Alex Marquez ha messo in riga Bezzecchi e DigiannantonioPrime libere e prequalifiche del GP di Spagna hanno lasciato l'impressione che sarà aperta a diversi piloti della MotoGP la lotta per vincere a Jerez. Marco Bezzecchi e ... motori.ilmessaggero.it MotoGP. . Wind apologies and losing the front , here’s what our top 3 said before the podium #SpanishGP - facebook.com facebook MotoGp: a Jerez vince l'altro Marquez, secondo e felice Bezzecchi. Sul podio anche la Ducati V46 di Di Giannantonio. Caduta spettacolare per il campione del mondo Ducati #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com