MotoGP pagelle GP Germania 2026 | Márquez 10 Diggia 4,5?

Il Sachsenring 2026 si racconta con due numeri: i 30 giri passati tutti in testa da Marc Márquez, e il 18 che adesso lo separa dalla vetta del Mondiale — erano 102 dopo il Mugello. In mezzo, un doppio podio Trackhouse che nessuno aveva pronosticato, due Ducati che buttano via punti pesanti e il grande assente Marco Bezzecchi, operato alla clavicola. Ecco le pagelle del Gran Premio di Germania. Marc Márquez — 10. Il weekend perfetto: pole position, diciannovesima Sprint vinta in carriera (nuovo record del sabato) e 30 giri in testa senza mai un’incertezza. La decima vittoria in classe regina al Sachsenring gli vale l’aggancio a Giacomo Agostini nel primato di successi su una singola pista. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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