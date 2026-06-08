Nel Gran Premio d’Ungheria, Marc Márquez ha conquistato la sua centesima vittoria nel Motomondiale al Balaton Park. La gara ha visto anche la squalifica di uno dei favoriti, mentre un altro pilota ha terminato con un risultato basso, ottenendo un voto di tre. Márquez riceve un punteggio di dieci, mentre il suo rivale riceve un tre. La gara si è svolta tra sorpassi e penalizzazioni, con Márquez che ha dominato dalla prima curva.

Il Balaton Park consegna alla storia la centesima vittoria di Marc Márquez nel Motomondiale, ma la pagella di giornata si scrive su due righe opposte: da una parte un capolavoro di gestione, dall’altra il disastro Aprilia alla prima curva, con Jorge Martín che tira giù il proprio compagno e leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Una domenica ungherese che pesa sul campionato più di quanto dica la classifica. Ecco i voti del weekend. I promossi: Márquez, Acosta, Bagnaia. Marc Márquez — 10. Cento vittorie nel Motomondiale (la 74ª in MotoGP), e il primo successo domenicale del 2026 arriva con una doppietta Sprint-gara da fuoriclasse. Perde la testa al secondo giro, ricostruisce il gap su Acosta giro dopo giro e lo supera al quindicesimo passaggio, poi controlla da campione fino alla bandiera. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, pagelle GP Ungheria 2026: Márquez 10, Martín 3?

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