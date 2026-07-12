Pagelle MotoGP GP Germania 2026 | Marc Marquez gioca al gatto col topo conferma Ogura

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania 2026, disputato sul circuito di Sachsenring. La sua performance è stata giudicata eccellente, con un voto di 9. Non ha dovuto usare tutta la potenza della sua moto per conquistare la vittoria. La gara si è conclusa con una conferma della vittoria di Ogura, mentre altri piloti hanno concluso in posizioni inferiori. La corsa si è svolta senza incidenti di rilievo.

PAGELLE GP GERMANIA 2026. Domenica 12 lugli0: MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 9: non deve nemmeno dare il massimo per vincere oggi. Al Sachsenring vincerebbe anche con una Moto2 probabilmente. Oggi parte bene, tiene la vetta in curva 1 e aspetta le eliminazioni degli inseguitori. Uno dopo l’altro mollano o cadano e lui vince letteralmente in carrozza. Non troppo tempo fa era staccato di un centinaio di punti dalla vetta ora è tornato ampiamente in corsa per il titolo e gli avversari sanno bene che ora il favorito non può che essere lui. AI OGURA (Aprilia Trackhouse) 7.5: ancora una gara dalla solidità incredibile per il giapponese. Ancora una volta esce alla distanza e ottiene un grande risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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