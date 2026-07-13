MotoGp Marquez re | 10° trionfo in Germania
Marc Marquez ha vinto il suo decimo Gran Premio in Germania, riducendo lo svantaggio da 102 a 18 punti in circa un mese e mezzo. La sua vittoria è arrivata dopo aver ritrovato il feeling con la Ducati Desmosedici, una moto con cui ha ottenuto risultati notevoli. La corsa si è conclusa con Marquez davanti a tutti, segnando un record personale e un importante passo avanti nella classifica generale.
Da 102 punti a soli 18 di svantaggio in un mese e mezzo. Roba impossibile per tutti, ma non se ti chiami Marc Marquez e hai ritrovato il feeling con la tua Ducati Desmosedici. Lo spagnolo ha completato il weekend del Sachsenring dominando anche il GP di Germania dopo la Sprint di sabato. E con i 37 punti incassati, significa di fatto aver quasi annullato il gap da Jorge Martin che resta leader del Mondiale Piloti. Un successo costruito in partenza: scattato dalla pole, Marquez non si è mai voltato indietro, eguagliando così anche il record di Giacomo Agostini: 13 vittorie sulla stessa pista e 10 sono in MotoGp. Se a questo aggiungiamo che si avvicina anche il decimo titolo, quindi uno in più di Valentino Rossi, in Italia si farà anche meno amici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Marquez trionfa ancora a Sachsenring mentre i rivali inciampano nel caos
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