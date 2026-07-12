MotoGp | Gp Germania 2026 trionfo Marquez

Marc Marquez ha vinto anche la gara lunga del Gran Premio di Germania 2026 sul circuito del Sachsenring, dopo aver già ottenuto la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha conquistato il primo posto in entrambe le competizioni sul circuito tedesco. La sua vittoria si aggiunge a una serie di risultati positivi in questa stagione.

Marc Marquez non si ferma più. Dopo la sprint di ieri, lo spagnolo, campione del mondo in carica, trionfa anche nella gara lunga sul tracciato tedesco del Sachsenring, sempre più suo terreno di conquista. Il pilota della Ducati, scattato in pole, domina fin dal primo giro e si impone precedendo il giapponese Ai Ogura e Raul Fernandez, piloti dell’ Aprilia Trackhouse. Per Marc Marquez – che ha vinto ieri anche la gara sprint – si tratta della decima vittoria in carriera in top class sul circuito tedesco. Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Out Di Giannantonio e Alex Marquez. Assente Bezzecchi, operato alla clavicola. Martin resta in testa alla classifica: +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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