Dopo il Gran Premio di Germania, il campionato di MotoGP 2026 si trova a metà strada. La classifica mostra un equilibrio precario tra i piloti, con nessuno che ha preso un vantaggio deciso. La stagione si presenta come un “Drôle de Championnat”, con una situazione di stallo generale. La competizione potrebbe cambiare rapidamente, senza preavviso, dato che nessun pilota ha ancora consolidato un vantaggio importante.

Il Mondiale di MotoGP 2026 è giunto al proprio giro di boa, poiché dopo il Gran Premio di Germania si circumnaviga idealmente il galleggiante posto a metà percorso, passando dal lato di bolina a quello di poppa. Dal Gran Premio di Gran Bretagna del 9 agosto, comincerà la seconda parte del campionato. Anzi, forse inizierà davvero la stagione. Quanto visto sinora è un autentico “Drôle de Championnat”, per parafrasare l’espressione “ Drôle de guerre” coniata dal giornalista francese Roland Dorgelès per descrivere lo stato di stallo in cui versavano gli eserciti europei, formalmente in guerra, tra la fine del 1939 e l’inizio del 1940. Invece, di fatto, l’Armée de terre e il British Army rimanevano inattivi dietro alla Linea Maginot, fronteggiando la Wehrmacht, a sua volta inoperosa sulla Linea Sigfrido. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, la prima metà del 2026 è un “Drôle de Championnat”. Stallo generalizzato, ma l’equilibrio può rompersi improvvisamente

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MotoGP 2026 Berubah Total! Ini Kata Marquez!

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