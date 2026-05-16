LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bastianini da sogno nella prima metà di Q1! Martin rischia

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha commesso un errore alla curva quattro, uscendo largo e decidendo di interrompere il giro tornando ai box e cambiando moto. Nel frattempo, Bastianini ha ottenuto un ottimo tempo nella prima metà di Q1, dimostrando un buon ritmo. La giornata di qualifiche è ancora in corso e i piloti sono impegnati a migliorare le proprie prestazioni per la sessione successiva.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56 Martin va largo alla quattro, abortisce il giro e rientra ai box indicando la seconda moto. Al momento lo spagnolo è ottavo 10.55 Quarto tempo per Marini a 0.236 da Bastianini. Quinto Vinales a 0.274. 10.55 Si migliora Bastianini che stoppa il cronometro in 1:38.797. Seconda posizione per Morbidelli (138.844) davanti a Bagnaia (1:38.909) 10.54 3 decimi di casco rosso per Bastianini dopo metà pista. 1 decimo di vantaggio per Bagnaia. 10.54 Quarto tempo per Martin in 1:39.397. Grandissimo giro di Moreira che sfruttando il riferimento del campione del mondo 2024 ha ottenuto un’ottima terza posizione in 1:39. 🔗 Leggi su Oasport.it

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