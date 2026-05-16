LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bastianini da sogno nella prima metà di Q1! Martin rischia

Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha commesso un errore alla curva quattro, uscendo largo e decidendo di interrompere il giro tornando ai box e cambiando moto. Nel frattempo, Bastianini ha ottenuto un ottimo tempo nella prima metà di Q1, dimostrando un buon ritmo. La giornata di qualifiche è ancora in corso e i piloti sono impegnati a migliorare le proprie prestazioni per la sessione successiva.

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