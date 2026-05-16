LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bastianini da sogno nella prima metà di Q1! Martin rischia
Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha commesso un errore alla curva quattro, uscendo largo e decidendo di interrompere il giro tornando ai box e cambiando moto. Nel frattempo, Bastianini ha ottenuto un ottimo tempo nella prima metà di Q1, dimostrando un buon ritmo. La giornata di qualifiche è ancora in corso e i piloti sono impegnati a migliorare le proprie prestazioni per la sessione successiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56 Martin va largo alla quattro, abortisce il giro e rientra ai box indicando la seconda moto. Al momento lo spagnolo è ottavo 10.55 Quarto tempo per Marini a 0.236 da Bastianini. Quinto Vinales a 0.274. 10.55 Si migliora Bastianini che stoppa il cronometro in 1:38.797. Seconda posizione per Morbidelli (138.844) davanti a Bagnaia (1:38.909) 10.54 3 decimi di casco rosso per Bastianini dopo metà pista. 1 decimo di vantaggio per Bagnaia. 10.54 Quarto tempo per Martin in 1:39.397. Grandissimo giro di Moreira che sfruttando il riferimento del campione del mondo 2024 ha ottenuto un’ottima terza posizione in 1:39. 🔗 Leggi su Oasport.it
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