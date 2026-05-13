LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | equilibrio nella prima metà di secondo set

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al secondo set del match tra BolelliVavassori e GoranssonKing, il punteggio è di 7-6, 2-3. In questo momento, Goransson serve con un punteggio di 30-15 e il suo ace esterno viene convalidato senza contestazioni. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roma, con i giocatori che si confrontano in un equilibrio che si mantiene dalla prima metà del secondo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Questa volta l’ace esterno di Goransson è assolutamente valido. 15-15 Lo smash in salto di King è pessimo e finisce in rete. Ancora una seconda per lo svedese. 15-0 In rete la risposta italiana. Correzione dell’arbitro, la palla non è entrata! 15-0 Goransson apre il suo servizio con l’ace esterno. 3-3 Si salva Vavassori che con la deviazione del nastro chiude il game. 40-0 Esce la risposta di King. Seconda palla. 30-0 Volée di rovescio quasi smashato di Vavassori. 15-0 Smash di Bolelli dopo il servizio di Andrea. 2-3 Volée perfetta di Goransson, dopo la pausa Vavassori servirà per il pareggio. Ancora seconda.🔗 Leggi su Oasport.it

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