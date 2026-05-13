LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | equilibrio nella prima metà di secondo set

Al secondo set del match tra BolelliVavassori e GoranssonKing, il punteggio è di 7-6, 2-3. In questo momento, Goransson serve con un punteggio di 30-15 e il suo ace esterno viene convalidato senza contestazioni. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roma, con i giocatori che si confrontano in un equilibrio che si mantiene dalla prima metà del secondo set.

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