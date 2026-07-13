Dopo il Gran Premio di Germania, i primi cinque in classifica sono racchiusi in 24 punti, con il leader a 208 e il quinto a 184. La MotoGP si prende una pausa estiva con questa situazione di estrema vicinanza tra i candidati al titolo.

Un Mondiale per cinque, qui serve uno spazio extralarge. Dopo il GP di Germania, al Sachsenring, la MotoGP va alla pausa estiva al vertice della tensione: i primi cinque del Mondiale sono raccolti in appena 24 punti, da Jorge Martin, leader che ne ha 208, fino a Fabio Di Giannantonio, quinto a 184 punti. In mezzo, l’imponderabile. C’è lui, il feroce (e un po’ asceta) Ai Ogura, adesso secondo a 194 punti. C’è Marc Márquez, terzo a 190 dopo il weekend perfetto che lo ha visto vincere per la 10ª volta in Germania (come Ago, stesso record 51 anni dopo). E poi c’è il paradosso di Marco Bezzecchi, quarto a 186 nonostante il ko fisico che lo ha estromesso dal weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - MotoGP, che classifica! In 5 racchiusi in 24 punti: pro e contro dei 5 candidati al titolo

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