Lunedì sera si terrà il derby tra le due principali squadre del campionato locale, con entrambe confermate per la partita decisiva. La sfida si svolgerà in casa dell’Al-Nassr e rappresenta un momento cruciale per le sorti del torneo, visto che entrambe le formazioni sono in corsa per il titolo. Tra i protagonisti attesi, c’è anche un calciatore internazionale molto noto, che potrebbe aggiungere un’altra vittoria alla propria carriera.

2026-05-12 19:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Cristiano Ronaldo potrebbe aggiungere un altro titolo al suo nome quando l’Al-Nassr ospita l’Al-Hilal in un enorme scontro al vertice della classifica. Da quando è arrivato in Arabia Saudita tre anni e mezzo fa, la Coppa dei Campioni per club arabi del 2023 rimane l’unico trofeo di Ronaldo con i giganti di Riad. Ma una vittoria sui loro feroci rivali garantirebbe finalmente il titolo della Pro League. La vittoria porterebbe Ronaldo e Co a otto punti di vantaggio con Al-Hilal che avrebbe solo due partite da giocare. Ecco come si allineano le parti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Al-Nassr contro Al-Hilal: squadre confermate per la resa dei conti per il titolo della Pro League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Al-Hilal 2-2 Al-Taawoun: punto di recupero dei cacciatori del titolo della Pro League ma perdono terreno su Al-NassrRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Al-Nassr v Al-Hilal: anteprima e formazioni previste mentre Cristiano Ronaldo è sull’orlo del primo titolo della Pro League2026-05-12 10:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo ha la possibilità di...

Argomenti più discussi: Al Nassr-Al Hilal, dove vedere in TV e streaming la partita che decide il campionato in Arabia Saudita; L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo si gioca il titolo contro l'Al-Hilal di Inzaghi; Dove vedere Al Nassr-Al Hilal in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Al-Nassr-Al-Hilal: analisi e probabili formazioni 12/05/2026 Saudi Pro League.

NUOVO RECORD | Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato contro ogni singola squadra nella Saudi Pro League in una sola stagione. reddit

A 3 giornate dalla fine in Saudi Pro League è di nuovo tutto aperto tra Al-Nassr e Al-Hilal: Cristiano Ronaldo sembrava ormai a un passo dal suo 1° titolo in Arabia Saudita, ma la rimonta degli uomini di Simone Inzaghi è ancora possibile ?? (1/4) x.com

Al Nassr-Al Hilal, dove vedere in TV e streaming la partita che decide il campionato in Arabia SauditaL'Al Nassr, infatti, avrà a disposizione solo l'ultima giornata contro il Damac FC il 21 maggio, mentre l'Al-Hilal ha in programma le sfide con NEOM SC (16 maggio) e Al Fayha (21 maggio) nelle ultime ... fanpage.it