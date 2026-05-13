Al-Nassr contro Al-Hilal | squadre confermate per la resa dei conti per il titolo della Pro League
Lunedì sera si terrà il derby tra le due principali squadre del campionato locale, con entrambe confermate per la partita decisiva. La sfida si svolgerà in casa dell’Al-Nassr e rappresenta un momento cruciale per le sorti del torneo, visto che entrambe le formazioni sono in corsa per il titolo. Tra i protagonisti attesi, c’è anche un calciatore internazionale molto noto, che potrebbe aggiungere un’altra vittoria alla propria carriera.
2026-05-12 19:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Cristiano Ronaldo potrebbe aggiungere un altro titolo al suo nome quando l’Al-Nassr ospita l’Al-Hilal in un enorme scontro al vertice della classifica. Da quando è arrivato in Arabia Saudita tre anni e mezzo fa, la Coppa dei Campioni per club arabi del 2023 rimane l’unico trofeo di Ronaldo con i giganti di Riad. Ma una vittoria sui loro feroci rivali garantirebbe finalmente il titolo della Pro League. La vittoria porterebbe Ronaldo e Co a otto punti di vantaggio con Al-Hilal che avrebbe solo due partite da giocare. Ecco come si allineano le parti.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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