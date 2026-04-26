Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Bezzecchi al comando con 11 punti su Martin

Al termine della quarta tappa del Mondiale MotoGP 2026 sul circuito di Jerez, Marco Bezzecchi mantiene la testa della classifica generale con un vantaggio di 11 punti su Martin. La gara spagnola ha visto Bezzecchi salire sul podio, consolidando la sua posizione in classifica, mentre Martin si è piazzato tra i primi. La classifica attuale rispecchia i risultati ottenuti nelle prime quattro gare della stagione.

Marco Bezzecchi si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della gara lunga del GP di Spagna, quarta tappa stagionale, andata in scena sul circuito di Jerez. Il centauro dell’Aprilia rimane in testa alla graduatoria con 101 punti ed undici lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, suo compagno di squadra. Terzo posto in classifica per un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, che scivola a -30, portandosi a quota 71. Lo spagnolo Pedro Acosta è al quarto posto con 66 punti, mentre Marc Marquez, caduto quest’oggi, è quinto con 57. Francesco Bagnaia è a quota 34, mentre Enea Bastianini scivola in decima piazza con 30, appena davanti a Luca Marini, 12° con 27.🔗 Leggi su Oasport.it

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