Nel 2027, l’unico rookie italiano in MotoGP sarà Nicolò Bulega, che compirà 27 anni a ottobre. Non ci saranno altri italiani al debutto in questa stagione. Un’altra novità riguarda le aspettative sul suo percorso, con alcuni che ipotizzano un possibile “diluvio” di nuovi talenti italiani in futuro. Pini ha dichiarato che Bulega non può essere considerato “il Messia” e che il suo arrivo non garantisce un rapido cambiamento nel panorama nazionale.

La MotoGP del 2027 sta progressivamente prendendo forma. È ormai un dato conclamato il fatto che l’ unico rookie italiano sarà Nicolò Bulega, il quale compirà 27 anni a ottobre. L’attuale leader del Mondiale Superbike, nato nel 1999, si aggiungerà a Marco Bezzecchi (classe 1998 ), Francesco Bagnaia ( 1997 ), Fabio Di Giannantonio ( 1998 ), Enea Bastianini ( 1997 ) ed eventualmente Luca Marini ( 1997 ). Insomma, anagraficamente siamo in linea con il resto della pattuglia tricolore; agonisticamente invece il percorso dell’emiliano è stato completamente differente rispetto a quello degli altri centauri citati. Tuttavia, in questa sede si vuole porre l’accento proprio sull’aspetto generazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Bulega unico rookie italiano nel 2027. “Dopo di lui il diluvio?” e Pini non può essere “il Messia”

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