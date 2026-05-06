Il weekend di Le Mans si avvicina, con le gare che inizieranno venerdì, ma nel frattempo il mercato dei piloti continua a muoversi. Tre italiani, Diggia, Bulega e Bastianini, sono al centro delle trattative per la stagione 2027, attirando l’attenzione di diverse squadre. Le conversazioni tra le squadre e i piloti sono in corso, mentre le decisioni definitive non sono ancora state annunciate.

Bologna, 6 maggio 2026 – Il weekend di Le Mans in Francia incombe, si parte venerdì, ma anche il mercato piloti non ha finito le sue trattative. Una buona parte della griglia 2027 è decisa, ma non tutta. I principali spostamenti sono noti, si parte dal passaggio di Fabio Quartararo in Honda e quello conseguente di Jorge Martin al suo posto in Yamaha, mentre Ducati acquista Pedro Acosta nel team ufficiale e perde Pecco Bagnaia, che andrà in Aprilia al fianco di Marco Bezzecchi, più Alex Marquez, pronto ad accasarsi in KTM ufficiale. Nei team satellite, Fermin Aldeguer sarà la stella luminosa di VR46, mentre al suo fianco Uccio Salucci spera di riuscire a confermare Fabio Di Giannantonio, ma è proprio attorno alla figura del pilota romano che ruota il mercato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, tre piloti italiani accendono il mercato 2027: Diggia, Bulega e Bastianini

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