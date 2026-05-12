Napoli la panchina del futuro può essere di Italiano | Sartori con lui

Da dailynews24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si continua a parlare del possibile allenatore per la prossima stagione, con diverse opzioni sul tavolo. Recentemente, è emersa una nuova voce che suggerisce un nome differente rispetto alle scelte più discutete fino a ora. La discussione riguarda anche un eventuale coinvolgimento di un altro tecnico, che potrebbe affiancare o sostituire l’attuale guida tecnica. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

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Il futuro della panchina del Napoli continua a far discutere e, nelle ultime ore, è spuntata anche una pista a sorpresa. A parlarne è stato l’ex calciatore Antonio Paganin, che ha invitato il club azzurro a fare attenzione all’ipotesi che porta a Vincenzo Italiano. Un nome che, fino a poco tempo fa, sembrava lontano dall’ambiente partenopeo, ma che oggi potrebbe diventare molto più concreto Secondo Paganin, molto dipenderà dalle strategie della società e soprattutto dalle decisioni future di Giovanni Sartori, dirigente che negli ultimi anni ha costruito progetti importanti tra Atalanta e Bologna. Il legame professionale tra Sartori e Italiano è forte e potrebbe diventare un fattore decisivo in vista della prossima stagione, specialmente se Giovanni Manna dovesse salutare dal suo ruolo di direttore sportivo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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