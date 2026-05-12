Napoli la panchina del futuro può essere di Italiano | Sartori con lui

A Napoli si continua a parlare del possibile allenatore per la prossima stagione, con diverse opzioni sul tavolo. Recentemente, è emersa una nuova voce che suggerisce un nome differente rispetto alle scelte più discutete fino a ora. La discussione riguarda anche un eventuale coinvolgimento di un altro tecnico, che potrebbe affiancare o sostituire l’attuale guida tecnica. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il futuro della panchina del Napoli continua a far discutere e, nelle ultime ore, è spuntata anche una pista a sorpresa. A parlarne è stato l’ex calciatore Antonio Paganin, che ha invitato il club azzurro a fare attenzione all’ipotesi che porta a Vincenzo Italiano. Un nome che, fino a poco tempo fa, sembrava lontano dall’ambiente partenopeo, ma che oggi potrebbe diventare molto più concreto Secondo Paganin, molto dipenderà dalle strategie della società e soprattutto dalle decisioni future di Giovanni Sartori, dirigente che negli ultimi anni ha costruito progetti importanti tra Atalanta e Bologna. Il legame professionale tra Sartori e Italiano è forte e potrebbe diventare un fattore decisivo in vista della prossima stagione, specialmente se Giovanni Manna dovesse salutare dal suo ruolo di direttore sportivo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Criscitiello sul futuro di Chivu: «Non può essere lui l’allenatore del futuro dell’Inter. Il fallo su Frattesi? Per me non è rigore perché…»di Redazione Inter News 24Criscitiello, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così dell’Inter e del futuro di Cristian Chivu: ecco le sue parole...

Mercato Juve, occhi su Davis: può essere lui l’attaccante del futuro?Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

Argomenti più discussi: Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, De Bruyne nemmeno in panchina: il motivo; Futuro panchina Napoli, l'alternativa a Conte resta Sarri; Conte e DeLa, prove di tregua: il patto per non dirsi addio; Napoli, perché De Bruyne non è neanche in panchina contro il Bologna.

Troise: Futuro della panchina del #Napoli? Ecco la situazione x.com

Secondo la Gazzetta, entro la fine della settimana Modric inizierà a correre da solo in campo: uno sforzo per essere in panchina disponibile contro il Genoa o in campo contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato - reddit.com reddit

Mazzarri torna in panchina: domani la firma ufficiale sul contrattoSono passati esattamente due anni dall'ultima esperienza sulla panchina del tecnico toscano, conclusasi a maggio 2024 dopo la parentesi al Napoli. areanapoli.it