Moto gp Martin avverte | Per competere con Marquez dobbiamo essere uniti

Il pilota ha dichiarato che per affrontare Marc Marquez in pista è necessario restare uniti. La MotoGP ha visto il ritorno del campione spagnolo, che rappresenta una minaccia concreta nella classifica generale. La competizione si fa più serrata, e il team ha sottolineato l’importanza di una strategia condivisa per contrastare la forza di Marquez. La stagione si avvicina a un punto cruciale, con i piloti pronti a sfidarsi senza margini di errore.

Bologna, 13 luglio 2026 – Il Mondiale MotoGP ha cambiato volto. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una rincorsa difficile da immaginare oggi è diventata una realtà: Marc Marquez è tornato a fare paura. Lo spagnolo ha ritrovato velocità, continuità e quella capacità di trasformare ogni fine settimana in un'occasione per guadagnare terreno sui rivali. La sua crescita ha riaperto completamente la lotta per il titolo e costringe tutti, Aprilia in primis, a cambiare prospettiva. In poche gare, cioè cinque da maggio al Sachsenring, Marquez è rientrato di quasi 100 punti: una enormità. Per Aprilia il momento è delicato, ma rappresenta anche un banco di prova importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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