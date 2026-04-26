LIVE Moto GP oggi Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna | orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Oggi si disputa il Gran Premio di Spagna di MotoGP sul circuito di Jerez, con la gara in programma alle 14. La sessione di qualifiche ha visto Marc Marquez ottenere la pole position, che gli permette di partire in prima fila. La diretta della corsa sarà trasmessa su TV8 e Sky, e sarà possibile seguirla anche in streaming. Gli appassionati potranno seguire l’evento dalle ore 14, quando i piloti scenderanno in pista.