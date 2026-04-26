LIVE Moto GP oggi Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna | orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
Oggi si disputa il Gran Premio di Spagna di MotoGP sul circuito di Jerez, con la gara in programma alle 14. La sessione di qualifiche ha visto Marc Marquez ottenere la pole position, che gli permette di partire in prima fila. La diretta della corsa sarà trasmessa su TV8 e Sky, e sarà possibile seguirla anche in streaming. Gli appassionati potranno seguire l’evento dalle ore 14, quando i piloti scenderanno in pista.
La diretta della gara del GP Spagna della Motogp 2026: piloti in pista alle ore 14 sul circuito di Jerez. Marc Marquez in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro su Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
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